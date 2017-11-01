Геращенко рассказал, почему дело сына Авакова появилось сейчас

"Почему-то его (дело в отношении А.Авакова и С.Чеботаря – ред.) достали именно сейчас. Мы считаем, что это ответ на действия А.Авакова по недопущению грузинского реванша в нашей стане", - сказал Геращенко.

Он отметил, что один из руководителей НАБУ является членом команды Саакашвили.

"По нашей информации, он старался сделать все, чтоб именно сейчас это дело пошло в пиар-ход", - отметил нардеп, напомнив, что расследование этого уголовного дела длится уже три года.

При этом, по его мнению, дело против сына Авакова это попытка дестабилизировать ситуацию в стране.

"Главным стабилизатором ситуации в Украине является сейчас Арсен Аваков",- сказал Герашенко.

Напомним, Соломенский районный суд Киева зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Александра Авакова.

Напомним, трем задержанным по "делу рюкзаков" объявили о подозрении. Среди них есть сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Как сообщал УНН, суд начнет рассмотрение ходатайства о мере пресечения сыну Авакова ориентировочно в 17:00.