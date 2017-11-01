Геращенко рассказал, почему дело сына Авакова появилось сейчас
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Дело в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова это ответ на недопущение грузинского реванша в Украине. Об этом заявил народный депутат, член комиссии МВД Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Почему-то его (дело в отношении А.Авакова и С.Чеботаря – ред.) достали именно сейчас. Мы считаем, что это ответ на действия А.Авакова по недопущению грузинского реванша в нашей стане", - сказал Геращенко.
Он отметил, что один из руководителей НАБУ является членом команды Саакашвили.
"По нашей информации, он старался сделать все, чтоб именно сейчас это дело пошло в пиар-ход", - отметил нардеп, напомнив, что расследование этого уголовного дела длится уже три года.
При этом, по его мнению, дело против сына Авакова это попытка дестабилизировать ситуацию в стране.
"Главным стабилизатором ситуации в Украине является сейчас Арсен Аваков",- сказал Герашенко.
Напомним, Соломенский районный суд Киева зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Александра Авакова.
Напомним, трем задержанным по "делу рюкзаков" объявили о подозрении. Среди них есть сын главы МВД Арсена Авакова Александр.
Как сообщал УНН, суд начнет рассмотрение ходатайства о мере пресечения сыну Авакова ориентировочно в 17:00.