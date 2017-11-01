Геращенко розповів, чому справа сина Авакова з'явилася зараз

"Чомусь її (справу стосовно О.Авакова і С.Чеботаря - ред.) дістали саме зараз. Ми вважаємо, що це відповідь на дії А.Авакова щодо недопущення грузинського реваншу в нашій стані", - сказав Геращенко.

Він зазначив, що один з керівників НАБУ є членом команди Саакашвілі.

"За нашою інформацією, він намагався зробити все, щоб саме зараз це справа пішла в піар-хід", - зазначив нардеп, нагадавши, що розслідування цієї кримінальної справи триває вже три роки.

При цьому, на його думку, справа проти сина Авакова це спроба дестабілізувати ситуацію в країні.

"Головним стабілізатором ситуації в Україні є зараз Арсен Аваков", - сказав Герашенко.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва зареєстрував клопотання про обрання запобіжного заходу щодо Олександра Авакова.

Нагадаємо, трьом затриманим по "справі рюкзаків" оголосили про підозру. Серед них є син глави МВС Арсена Авакова Олександр.

Як повідомляв УНН, суд почне розгляд клопотання про запобіжний захід синові Авакова орієнтовно о 17:00.