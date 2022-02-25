Геращенко: россияне совершили обстрелы по Киеву

Цитата

“Продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва только что", - отметил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Дополнение

Около трех ночи 25 февраля на окраине Киева, в районе Гостомеля, снова гремели взрывы. Там расположен военный аэродром, который российским военным не удалось оккупировать 24 февраля.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив “специальную военную операцию на Донбассе”.