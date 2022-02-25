Геращенко: росіяни здійснили обстріли по Києву
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Окупанти здійснили чергові обстріли по Києву. Про це повідомив радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко, передає УНН.
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“Продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи щойно”, — зазначив радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко.
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Близько третьої ночі 25 лютого на околиці Києва, в районі Гостомеля, знову лунали вибухи. Там розташований військовий аеродром, який російським військовим не вдалося окупувати 24 лютого.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши “спеціальну військову операцію на Донбасі”.