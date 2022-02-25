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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 20269 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Геращенко: росіяни здійснили обстріли по Києву

Геращенко: росіяни здійснили обстріли по Києву

Київ • УНН

 • 528565 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Окупанти здійснили чергові обстріли по Києву. Про це повідомив радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко, передає УНН.

Цитата

“Продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи щойно”, — зазначив радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко.

Доповнення

Близько третьої ночі 25 лютого на околиці Києва, в районі Гостомеля, знову лунали вибухи. Там розташований військовий аеродром, який російським військовим не вдалося окупувати 24 лютого.

Нагадаємо 

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши “спеціальну військову операцію на Донбасі”.

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