Геращенко обсудила с главой МИД Чехии создание пункта СММ ОБСЕ в Керчи

КИЕВ. 28 января. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время встречи с министром иностранных дел Чешской Республики Томашем Петршичеком отметила экономические потери портов в Мариуполе и Бердянске из-за блокады судоходства РФ и необходимость внедрения постоянно действующего пункта СММ ОБСЕ в Керчи для мониторинга ситуации безопасности. Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook, передает УНН.