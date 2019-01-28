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Геращенко обсудила с главой МИД Чехии создание пункта СММ ОБСЕ в Керчи

Киев  •  УНН

 • 7408 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время встречи с министром иностранных дел Чешской Республики Томашем Петршичеком отметила экономические потери портов в Мариуполе и Бердянске из-за блокады судоходства РФ и необходимость внедрения постоянно действующего пункта СММ ОБСЕ в Керчи для мониторинга ситуации безопасности. Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Уже завтра чешская делегация планирует посетить Донбасс, поэтому особое внимание уделили сфере безопасности, гуманитарным и экологическим вопросам на Донбассе, обострении ситуации в Азово-Черноморском регионе", - написала Геращенко.

Вице-спикер также проинформировала об усилиях по освобождению заложников и политузников и военнопленных.

"К сожалению, до сих пор к морякам нет доступа международных миссий, в частности, МККК. Красного Креста, и мы не имеем объективной информации об их состоянии здоровья", - добавила она.

Геращенко "отметила экономические потери портов в Мариуполе и Бердянске из-за блокады судоходства РФ и необходимость внедрения постоянно действующего пункта СММ ОБСЕ в Керчи для мониторинга ситуации безопасности".

"Мы очень надеемся, что наши друзья в ЕС поддержат "Азовский пакет" санкций против Российской Федерации", - отметила она.

Также, по словам Геращенко, говорили и о сотрудничестве в вопросах реабилитации раненых украинских военных и гуманитарное разминирование.

Напомним, украинская сторона в Минске призвала создать постоянно действующий пункт мониторинга в Керчи, а также настояла на присутствии СММ ОБСЕ в Крыму и на Азове.

Украинские Национальные Новости

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