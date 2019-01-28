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Геращенко обговорила з главою МЗС Чехії створення пункту СММ ОБСЄ в Керчі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час зустрічі із міністром закордонних справ Чеської Республіки Томашем Петршічеком наголосила на економічних втратах портів у Маріуполі та Бердянську через блокаду судноплавства РФ й на необхідності запровадження постійнодіючого пункту СММ ОБСЄ в Керчі для моніторингу безпекової ситуації. Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Вже завтра чеська делегація планує відвідати Донбас, тож особливу увагу приділили безпековим, гуманітарним і екологічним питанням на Донбасі, загостренні ситуації в Азово-Чорноморському регіоні", - написала Геращенко.

Віце-спікер також поінформувала про зусилля щодо звільнення заручників і політв’знів та військовополонених.

"На жаль, й досі до моряків немає доступу міжнародних місій, зокрема, МКЧХ. Червоного Хреста, й ми не маємо об’єктивної інформації про їх стан здоров’я", - додала вона.

Геращенко "наголосила на економічних втратах портів у Маріуполі та Бердянську через блокаду судноплавства РФ й на необхідності запровадження постійнодіючого пункту СММ ОБСЄ в Керчі для моніторингу безпекової ситуації".

"Ми дуже сподіваємося, що наші друзі в ЄС підтримають “Азовський пакет” санкцій проти Російської Федерації", - зазначила вона.

Також, за словами Геращенко, говорили й про співпрацю в питаннях реабілітації поранених українських військових та гуманітарне розмінування.

Нагадаємо, Українська сторона у Мінську закликала створити постійно діючий пункт моніторингу в Керчі, а також наполягла на присутності СММ ОБСЄ в Криму і на Азові.

Українські Національні Новини

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