Геращенко обговорила з главою МЗС Чехії створення пункту СММ ОБСЄ в Керчі

КИЇВ. 28 січня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час зустрічі із міністром закордонних справ Чеської Республіки Томашем Петршічеком наголосила на економічних втратах портів у Маріуполі та Бердянську через блокаду судноплавства РФ й на необхідності запровадження постійнодіючого пункту СММ ОБСЄ в Керчі для моніторингу безпекової ситуації. Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.