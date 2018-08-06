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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 14676 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Геращенко будет инициировать рассмотрение снятия с нее неприкосновенности

Геращенко будет инициировать рассмотрение снятия с нее неприкосновенности

Киев  •  УНН

 • 9254 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины будет инициировать рассмотрение снятия с нее депутатской неприкосновенности. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я буду требовать поставить вопрос о снятии с меня неприкосновенности первым в первый день сентябрьской сессии ВР. И прошу коллег это поддержать", - заявила Геращенко.

Также Геращенко заявила, что она обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой ее ареста.

"Также обращусь к ГП с просьбой моего ареста - по требованию Батькивщины. Из-за моей политической позиции по Донбассу. Напомню: Тимошенко за четыре года на Донбассе ни разу не была. А меня ее соратники требуют арестовать за позицию относительно статуса Донбасса", - заявила она.

Отметим, ранее представитель партии "Батькивщина" Андрей Сенченко заявил о требовании снятия с Геращенко депутатской неприкосновенности и начала судебного разбирательства за ее позицию о необходимости пролонгации закона об особенностях самоуправления в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, представитель Президента в ВР Ирина Луценко заявила, что голосование за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности может произойти уже на следующей сессии Верховной Рады Украины - осенью этого года.

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