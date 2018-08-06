Геращенко ініціюватиме розгляд зняття з неї недоторканності

"Я вимагатиму поставити питання зняття з мене недоторканності першим в перший день вересневої сесії ВР. І прошу колег це підтримати", - заявила Геращенко.

Також Геращенко заявила, що вона звернулась до Генеральної прокуратури з проханням її арешту.

"Також звернуся до ГП з проханням мого арешту - на вимогу Батьківщини. За мою політичну позицію по Донбасу. Нагадаю: Тимошенко за чотири роки на Донбасі жодного разу не була. А мене її соратники вимагають арештувати за позицію по статусу Донбасу", - заявила вона.

Зазначимо, раніше представник партії "Батьківщина" Андрій Сенченко заявив про вимогу зняття з Геращенко депутатської недоторканності і початку судового розгляду за її позицію щодо необхідності пролонгації закону про особливості самоврядування в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, представник Президента у ВР Ірина Луценко заявила, що голосування за законопроект про зняття депутатської недоторканності може відбутися вже на наступній сесії Верховної Ради України - осінню цього року.