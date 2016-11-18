Геология как специальность из года в год теряет свою престижность - эксперт

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Из-за отсутствия финансирования и уменьшения престижа геологическая отрасль становится совсем непривлекательной, особенно для молодых специалистов. Об этом в интервью УНН отметил эксперт урановой отрасли, главный геолог КП "Кировгеология" Алексей Фалькович.

"Без специалистов по геологии, гидрогеологии, геофизике, геохимии невозможно открыть ни одного месторождения, в том числе и невозможно сопровождать горнодобывающие предприятия. В государственной геологии отсутствуют молодые люди, которые хотят дальше развиваться именно в этом направлении и осваивать данную профессию. Только потому, что на сегодня заработная плата геологов отстает в общем перечне профессий. Раньше это была престижная профессия, выдавались квартиры, была какая-то социальная защита. И вообще это была романтика когда было соответствующее финансовое вознаграждение", - рассказал он.

По словам А.Фальковича, сегодня средний возраст специалиста отрасли геологии составляет около 50 лет. Это и является причиной оттока специалистов и прогнозирует риски исчезновения специальности геолога.

"Сегодня на государственных предприятиях геологи работают два-три дня в неделю. Очень редко они работают пять дней в неделю. И это тогда, когда есть бюджетное финансирование, которое выдается в середине года. И эта полноценная работа - она ​​в сумме составляет примерно 2-3 месяца в году. Ни один специалист не придет в эту отрасль, ведь ему надо строить семью, содержать своих близких и так далее. В принципе этот разрыв поколений заключается в том, что сегодня у нас геологи, которые остались в области - их средний возраст 50 лет. И это те, которые себя без этой профессии не мыслят. Поэтому мы действительно рискуем потерять эту специальность", - сказал он.

Напомним, с 2015 года в украинских вузах отменили специальность "геология".

На сегодня, из-за кризиса отрасли, украинские геологи работают только на 30-40% от своего рабочего времени.

В общем, ситуация с подготовкой геологов в Украине является критической.

Ученые отмечают, если еще несколько лет государство будет закрывать глаза на поддержку научно потенциала, то в итоге просто потеряет свой ядерный потенциал.

При этом, по словам эксперта А.Калашник, частные структуры, в отличие от государственных, большое внимание уделяют поддержке и развитию науки.

"Если речь идет о частных компаниях, то они уделяют научному потенциалу значительное внимание. Так, отечественная компания "Атомные энергетические системы Украины" (АЭСУ) имеет тесное технологическое и научное сотрудничество с Институтом геологических наук НАН Украины и Национальной атомной компанией Республики Казахстан", - рассказала она.

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