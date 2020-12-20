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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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"Гент" Яремчука победил лидера первенства Бельгии по футболу

Киев • УНН

 • 12948 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В рамках 17-го тура чемпионата Бельгии, "Гент" украинца Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна в гостях минимально переиграл "Брюгге" Эдуарда Соболя - 1:0, передает корреспондент УНН.

"Гент" Яремчука победил лидера первенства Бельгии по футболу

Что касается наших соотечественников, то в составе хозяев украинский защитник Эдуард Соболь весь поединок просидел на скамейке запасных. А вот в "старте" "Гента" место нашлось форварду Роману Яремчуку, который на этот раз не смог пополнить свой бомбардирский потенциал. Еще два украинца выходили на замену: Роман Безус появился на поле на 20-й минуте, Игорь Пластун - на 90-й минуте. Судьбу этого матча решил автогол защитника "Брюгге" Федерико Рикка на 68-й минуте.

Эта победа для "Гента" стала третьей подряд и помогла подняться на седьмое место первенства, "Брюгге" по-прежнему - первый.

Напомним, УНН сообщал, что 16 декабря Яремчук второй раз подряд отличился голом в чемпионате Бельгии, жертвой стал "Ваасланде-Беверен" - 3:0.

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