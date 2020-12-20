"Гент" Яремчука переміг лідера першості Бельгії з футболу

Стосовно наших співвітчизників, то у складі господарів український захисник Едуард Соболь весь поєдинок просидів на лаві запасних. А от у "старті" "Гента" місце знайшлося форварду Роману Яремчуку, який цього разу не зміг поповнити свій бомбардирський доробок. Ще два українці виходили на заміну: Роман Безус з'явився на полі на 20-й хвилині, Ігор Пластун — на 90-й хвилині. Долю цього матчу вирішив автогол захисника "Брюгге" Федеріко Рікка на 68-й хвилині.

Ця перемога для "Гента" стала третьою поспіль й допомогла піднятися на сьоме місце першості, "Брюгге", як і раніше - перший.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що 16 грудня Яремчук вдруге поспіль відзначився голом в чемпіонаті Бельгії, жертвою став “Ваасланд-Беверен" - 3:0.