Нападник Яремчук вдруге поспіль відзначився голом в чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. ФК “Гент” нападника національної збірної України Романа Яремчука на власному стадіоні приймав “Ваасланд-Беверен” у зустрічі 17 туру чемпіонату Бельгії з футболу, передає УНН.
Українець вийшов на поле в основному складі, відіграв повний матч і забив свій 11-й м’яч у сезоні за клуб, а сама зустріч закінчилася перемогою господарів із рахунком 3:0.
Наш гравець на 53 хвилині замкнув простріл партнера при контратаці двох футболістів “Гента” проти одного захисника суперника.
Додамо, з 22 очками “Гент” посідає 10-е місце в турнірній таблиці бельгійської Про Ліги.