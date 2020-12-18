Нападник Яремчук вдруге поспіль відзначився голом в чемпіонаті Бельгії

Українець вийшов на поле в основному складі, відіграв повний матч і забив свій 11-й м’яч у сезоні за клуб, а сама зустріч закінчилася перемогою господарів із рахунком 3:0.

Наш гравець на 53 хвилині замкнув простріл партнера при контратаці двох футболістів “Гента” проти одного захисника суперника.

Додамо, з 22 очками “Гент” посідає 10-е місце в турнірній таблиці бельгійської Про Ліги.