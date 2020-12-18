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Нападающий Яремчук второй раз подряд отличился голом в чемпионате Бельгии

Киев • УНН

 • 10214 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. ФК “Гент” нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на собственном стадионе принимал “Ваасланде-Беверен” во встрече 17-го тура чемпионата Бельгии по футболу, передает УНН.

Нападающий Яремчук второй раз подряд отличился голом в чемпионате Бельгии

Украинец вышел на поле в основном составе, отыграл полный матч и забил свой 11-й мяч в сезоне за клуб, а сама встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

Наш игрок на 53 минуте замкнул прострел партнера при контратаке двух футболистов “Гента” против одного защитника соперника.

Добавим, с 22 очками “Гент” занимает десятое место в турнирной таблице бельгийской О Лиги.

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