Нападающий Яремчук второй раз подряд отличился голом в чемпионате Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. ФК “Гент” нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на собственном стадионе принимал “Ваасланде-Беверен” во встрече 17-го тура чемпионата Бельгии по футболу, передает УНН.
Украинец вышел на поле в основном составе, отыграл полный матч и забил свой 11-й мяч в сезоне за клуб, а сама встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:0.
Наш игрок на 53 минуте замкнул прострел партнера при контратаке двух футболистов “Гента” против одного защитника соперника.
Добавим, с 22 очками “Гент” занимает десятое место в турнирной таблице бельгийской О Лиги.