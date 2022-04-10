Генштаб ВСУ: уничтожено уже примерно 19 300 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ 10 апреля. УНН. Общие боевые потери рф в результате вторжения в Украину в личном составе составляют примерно 19 300 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 10.04 ориентировочно такие:
личного состава – около 19300 человек,
танков ‒ 722 ед.,
боевых бронированных машин ‒ 1911 ед.,
артиллерийских систем – 342 ед.,
РСЗО – 108 ед.,
средства ПВО – 55 ед.,
самолет – 152 ед.,
вертолетов – 137 ед.,
автомобильной техники – 1384 ед.,
корабли/катера – 7 ед.,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно–тактического уровня – 112,
специальная техника – 25,
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" – написали в штабе.
Напомним
Российские оккупанты развернули госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно захваченных территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.