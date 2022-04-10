Генштаб ВСУ: уничтожено уже примерно 19 300 оккупантов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 10.04 ориентировочно такие:

личного состава – около 19300 человек,

танков ‒ 722 ед.,

боевых бронированных машин ‒ 1911 ед.,

артиллерийских систем – 342 ед.,

РСЗО – 108 ед.,

средства ПВО – 55 ед.,

самолет – 152 ед.,

вертолетов – 137 ед.,

автомобильной техники – 1384 ед.,

корабли/катера – 7 ед.,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно–тактического уровня – 112,

специальная техника – 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" – написали в штабе.

Напомним

Российские оккупанты развернули госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно захваченных территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.