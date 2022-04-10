Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 19 300 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 10.04 орієнтовно такі:

особового складу – близько 19300 осіб,

танків ‒ 722 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1911 од.,

артилерійських систем – 342 од.,

РСЗВ – 108 од.,

засоби ППО – 55 од.,

літаків – 152 од.,

гелікоптерів – 137 од.,

автомобільної техніки – 1384 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,

спеціальна техніка – 25,

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" – написали у штабі.

Нагадаємо

Російські окупанти розгорнули шпиталі і ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово захоплених територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей.