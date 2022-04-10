Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 19 300 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі становлять приблизно 19 300 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 10.04 орієнтовно такі:
особового складу – близько 19300 осіб,
танків ‒ 722 од.,
бойових броньованих машин ‒ 1911 од.,
артилерійських систем – 342 од.,
РСЗВ – 108 од.,
засоби ППО – 55 од.,
літаків – 152 од.,
гелікоптерів – 137 од.,
автомобільної техніки – 1384 од.,
кораблі/катери – 7 од.,
цистерн з ПММ – 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
спеціальна техніка – 25,
пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" – написали у штабі.
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