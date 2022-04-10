Генштаб: оккупанты развернули госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей

Детали

Враг пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных Сил Украины в районе города Изюм и установить полный контроль над городом Мариуполь. Также, оккупанты осуществляют попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не зафиксировано.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичное блокирование города Харькова, осуществляет обстрелы города с использованием реактивных и ствольних артиллерийских систем и минометов. Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в город Изюм для усиления группировки на указанном направлении.

В Донецком и Таврическом операционных районах враг осуществляет артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Проводит штурмовые действия в городе Мариуполь, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.

На Южнобугском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка. Успеха не имел. Потерял в ротную тактическую группу личного состава и техники.

Оккупанты продолжили обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригорьевку и Шевченково.

В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В то же время, в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации, в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала.

Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не осуществляется.

Также, личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильного поставка запасных частей и агрегатов.

Отмечается прибытие ремонтно-восстановительных бригад по территории российской федерации (Ярославская область) для проведения ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области русские захватчики продолжают обыски помещений гражданского населения. Проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продуктов питания. Осуществляют допросы относительно мест работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участников АТО / ООС.

В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого “референдума по созданию Херсонской народной республики”.

В Луганской области усиливаются меры российско-оккупационных администраций по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях.

На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбито восемь атак врага, уничтожено четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено тринадцать воздушных целей: три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре крылатые ракеты.

Напомним

ВСУ уничтожили вражеские танки, самолет и вертолет.