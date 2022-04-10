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Генштаб: окупанти розгорнули шпиталі і ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки окупанти розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Генштаб: окупанти розгорнули шпиталі і ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей

Деталі

Ворог намагається прорвати оборону підрозділів Збройних Сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також, окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності військ противника не зафіксовано.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює обстріли міста з використанням реактивних і ствольних артилерійських систем та мінометів. Окупанти переміщують додаткові підрозділи до міста Ізюм для посилення угруповання на вказаному напрямку.

В Донецькому і Таврійському операційних районах ворог здійснює артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Проводить штурмові дії в місті Маріуполь, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста.

На Південнобузькому напрямку противник вчергове намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка. Успіху не мав. Втратив до ротної тактичної групи особового складу та техніки.

Російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове.

У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей. Водночас, в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації, у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу.

Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється.

Також, особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога вимушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів.

Відзначається прибуття ремонтно-відновлювальних бригад з території російської федерації (Ярославська область) для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення. Перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продуктів харчування. Здійснюють допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, учасників АТО/ООС.

У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого “референдуму щодо створення Херсонської народної республіки”.

У Луганській області посилюються заходи російсько-окупаційних адміністрацій з примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях.

На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено тринадцять повітряних цілей: три літаки, один вертольот, п’ять БПЛА та чотири крилаті ракети.

Нагадаємо 

ЗСУ знищили ворожі танки, літак та гелікоптер.

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