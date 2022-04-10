ЗСУ знищили ворожі танки, літак та гелікоптер
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. 9 квітня, українські захисники знищили 3 танки, гелікоптер та літак російських окупантів. Про це у Facebook повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", передає УНН.
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"Протягом доби, 9 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Українські захисники знищили: особового складу окупантів – до 80 осіб, танків – 3, БМП/БТР – 5, АТ – 6, літаків – 1, гелікоптер – 1, БПЛА – 1.
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