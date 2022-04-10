Сили ППО знищили 13 ворожих цілей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Протягом 9 квітня протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.
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"9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів: три літаки, один вертоліт, п’ять безпілотних літальних апаратів, чотири крилаті ракети. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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