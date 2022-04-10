Сили ППО знищили 13 ворожих цілей

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"9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів: три літаки, один вертоліт, п’ять безпілотних літальних апаратів, чотири крилаті ракети. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти застосували новий вид бомб: у Харкові російські загарбники почали спускати снаряди на парашутах.