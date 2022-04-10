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О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

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Силы ПВО уничтожили 13 вражеских целей

Киев • УНН

 • 191856 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В течение 9 апреля противовоздушная оборона воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

Силы ПВО уничтожили 13 вражеских целей

Цитата

"9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов: три самолета, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов, четыре крылатые ракеты. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним 

Оккупанты применили новый вид бомб: в Харькове российские захватчики начали спускать снаряды на парашютах.

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