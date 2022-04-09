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Окупанти застосували новий вид бомб: у Харкові російські загарбники почали спускати снаряди на парашутах

Київ • УНН

 • 249860 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. В останні кілька днів у Харкові було зафіксовано застосування російськими окупантами нового виду снарядів – їх спускають на місто на парашутах. Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

 

Окупанти застосували новий вид бомб: у Харкові російські загарбники почали спускати снаряди на парашутах

Цитата 

"Півтора місяця ворог бомбить Харків. Два останні дні, поряд із мінами, снарядами, "Градами", Харків стикається з бомбардуванням новим видом бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах. Прошу вас у жодному випадку не наближатися до них та одразу повідомляти про це рятувальників за телефонами 101 або 112", — сказав Терехов.

Нагадаємо 

В ОП показали фото руйнувань Харкова.

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