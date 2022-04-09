Окупанти застосували новий вид бомб: у Харкові російські загарбники почали спускати снаряди на парашутах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В останні кілька днів у Харкові було зафіксовано застосування російськими окупантами нового виду снарядів – їх спускають на місто на парашутах. Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Цитата
"Півтора місяця ворог бомбить Харків. Два останні дні, поряд із мінами, снарядами, "Градами", Харків стикається з бомбардуванням новим видом бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах. Прошу вас у жодному випадку не наближатися до них та одразу повідомляти про це рятувальників за телефонами 101 або 112", — сказав Терехов.
Нагадаємо
В ОП показали фото руйнувань Харкова.