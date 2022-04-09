Окупанти застосували новий вид бомб: у Харкові російські загарбники почали спускати снаряди на парашутах

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"Півтора місяця ворог бомбить Харків. Два останні дні, поряд із мінами, снарядами, "Градами", Харків стикається з бомбардуванням новим видом бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах. Прошу вас у жодному випадку не наближатися до них та одразу повідомляти про це рятувальників за телефонами 101 або 112", — сказав Терехов.

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В ОП показали фото руйнувань Харкова.