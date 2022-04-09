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Оккупанты применили новый вид бомб: в Харькове российские захватчики начали спускать снаряды на парашютах

Киев • УНН

 • 249860 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В последние несколько дней в Харькове было зафиксировано применение российскими оккупантами нового вида снарядов - их спускают на город на парашютах. Об этом заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Оккупанты применили новый вид бомб: в Харькове российские захватчики начали спускать снаряды на парашютах

Цитата

"Полтора месяца враг бомбит Харьков. Два последних дня, наряду с минами, снарядами "Градами", Харьков сталкивается с бомбардировкой новым видом бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах. Прошу вас ни в коем случае не приближаться к ним и сразу сообщать об этом спасателям по телефонам 101 или 112", — сказал Терехов.

Напомним 

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