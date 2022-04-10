ВСУ уничтожили вражеские танки, самолет и вертолет

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"В течение суток, 9 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои", - говорится в сообщении.

Детали

Украинские защитники уничтожили: личного состава оккупантов - до 80 человек, танков - 3, БМП/БТР - 5, ОТ - 6, самолет - 1, вертолет - 1, БПЛА - 1.

Напомним

Силы ПВО уничтожили 13 вражеских целей.