Генштаб ВСУ: враг выпустил по Украине уже 459 ракет и совершил 1,4 тыс. авианалетов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. С начала войны российские оккупанты выпустили по Украине 459 ракет и совершили 1,4 тыс. авианалетов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.
Враг, как отмечается, продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с применением высокоточного, по заявлениям РФ, оружия и неуправляемых авиационных бомб.
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"С начала боевых действий противник нанес 291 ракетный удар, применено 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, провел 1403 авиационных налета", - указали в Генштабе.
Основными наземными целями российских захватчиков стали украинские города и села, а именно объекты производственной инфраструктуры, школы, больницы, национальные исторические и религиозные святыни, густонаселенные жилые кварталы.
"Российские оккупационные войска пытаются продолжать стратегическую наступательную операцию против Украины. Главные задачи по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, окружению Киева, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично врагом достигнута цель Донецком направлении. Противник остановлен в направлении Николаева", - сообщили в Генштабе ВСУ.
Детали
Ситуация на 12 часов 19 марта, по данным Генштаба ВСУ, выглядит так:
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- На Волынском направлении существенных изменений в обстановке не произошло.
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- На Полесском отдельные подразделения оккупантов занимают оборону в районах населенных пунктов Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Жовтневое, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов.
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- В районе северо-западнее Чернобыля захватчики развернули тыловой район группировки войск Восточного военного округа.
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- Для восполнения потерь группировки Восточного военного округа на территорию республики беларусь переброшены отдельные подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-К). Так, отмечается, что в ходе ведения боевых действий противник продолжает нести значительные потери в личном составе и технике. Для приема раненых военнослужащих оккупационных войск используется сеть учреждений здравоохранения города Гомель и Гомельской области республики беларусь. Преимущественно для оказания медицинской помощи оккупантам используются больницы, в которых есть операционные отделения. Плановые операции для гражданского населения не производятся.
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- На Сиверском направлении враг силами отдельных подразделений Центрального военного округа пытается действовать в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Ковпита, Золотинка, Мена, Нежин, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не проводил.
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- Продолжается частичная блокировка города Чернигова, враг проводит артиллерийские обстрелы густонаселенных районов. Силами до трех бригад пытается удерживать оборонные позиции в районах населенных пунктов Любеч, Михайло-Коцюбинское, Якубовка, Шестовица, Золотинка, Ягодное, Лукашовка, Киселевка. Существенные изменения в составе и характере действий врага не отмечены.
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- В направлении Броваров захватчик действует силами до трех бригад. Пытается контролировать рубеж в районах населенных пунктов Марковцы, Заворичи, Рудня, Богдановка, Залесье, Михайловка, Светильник, Перемога, Рудницкое, Великий Круполь, Малый Круполь, Петровка. Активных действий войска оккупантов не проводили. Противник не отказывается от проведения наступательных действий на Киев и пытается перегруппировать боевые подразделения.
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- На Слобожанском направлении определенными силами Западного военного округа активных наступательных действий не проводил, пытается удержать позиции в районах населенных пунктов Сватово, Изюм, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Великая Писаревка, Тарасовка, Олешня, Недригайлов, Ромны, Талалаевка.
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- По направлению на Сумы и Ахтырку подразделения из состава 1-й танковой армии противника активных наступательных действий не ведут, сосредотачивают усилия на блокировке города Сумы. Враг пытается осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении населенных пунктов Тростянец, Ахтырка, Полтава, частью сил - на Прилуки и Киев.
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- В районе Харькова подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и северного флота активных действий не предпринимали. Основные усилия оккупантов сосредоточивались на блокировании города Харькова, уничтожении его гражданской инфраструктуры и ведении разведки позиций Вооруженных Сил Украины. Зафиксировано проведение воздушной разведки с использованием БПЛА “Орлан-10ˮ.
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- В направлении Изюма враг пытается действовать в районах населенных пунктов Балаклея, Гусаровка, Волобуевка, Петровское, Протопоповка, Савинцы, Веселое, Изюм, Снежковка, Топольское, Бахтин, Капитоловка. Активных наступательных действий не отмечено, совершается перегруппировка и логистическое обеспечение войск. Враг осуществил нанесение ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных Сил Украины в районе Каменки.
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- На Донецком направлении определенным составом сил враг действует в районах населенных пунктов Боровая, Терны, Новокраснянка, Первомайск, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, Оленевка, Новотроицкое, Ольгинка, Владимировка, Никольское, Павловка, Пречистовка.
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- На Луганском противник пытался продолжить наступательные действия на определенных направлениях и действует в районах населенных пунктов Терны, Червонопоповка, в окрестностях Рубежного, Кудряшевки, Пудровки, Осколоновки, Бобрового, Жолобка, Молодежного, Новоолександровки, Троицкого, Санжаровки, Лозового, Доломитного, Зайцево, Шумов, Широкой Балки, Озеряновки.
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Пытается вести штурмовые действия и огневые налеты на подавляющем большинстве направлений. Основные усилия сосредотачивают на попытках захватить населенные пункты Северодонецк, Рубежное, Попасная.
В районах населенных пунктов Сиротино и Метелкино совершал авиационные удары по гражданским объектам.
В направлении Северодонецка совершил попытку проведения наступательных действий, успеха не имел, понес значительные потери и отступил.
В районе Рубежного, при поддержке артиллерии, продолжает закрепляться в западных и северо-западных частях города, осуществил перегруппировку, успеха не имеет.
На направлении Первомайск, Лисичанск пытается оказывать огненное влияние на наши войска с целью сдерживания действий подразделений Вооруженных Сил Украины.
Ведет штурмовые действия и огневые налеты на подавляющем большинстве направлений. Основные усилия сосредоточены на захвате города Угледар и города-героя Мариуполя.
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- На Приазовском противник в течение суток активных наступательных действий не проводил, обстреливал позиции наших войск в районах Гуляйполе, Степногорске и Орехов с использованием минометов, ствольной артиллерии и РСЗО. Проводит перегруппировку с целью предотвращения прорыва наших войск в направлении Мариуполя.
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- На Южнобужском направлении враг действует в районах населенных пунктов Правдино, Петровское, Новогригоровка, Новониколаевка, Красное, Грейгово, Михайло-Ларино, Ингулка, Христофоровка, Марионовка, Новоалександровка, Партизанское, Белая Криница, Кочубеевка, Высокополье, Нововоронцовка. Активных наступательных действий не ведет, производит перегруппировку, развертывание резервов, пополнение боеприпасов.
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- По направлению на Кривой Рог остановлен и закрепляется в районах населенных пунктов Красновка, Пригорье, Заградовка, Архангельское, Княжое, Высокополье, Малая Шестерня, Петровка, Нововоронцовка и пытается осуществить подготовку к наступательным действиям.
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"На отдельных направлениях противник осуществлял перемещение с целью вывода поврежденной техники и подразделений, не подлежащих восстановлению. Украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, демонстрируя мужество и героизм!" - отметили в Генштабе.