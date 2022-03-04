Генштаб ВСУ: оккупанты пытаются удержать Мариуполь в кольце
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. На Донецком оперативном направлении противник силами шести БТГр пытается удержать кольцо окружения вокруг Мариуполя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Сообщили, что на Слобожанщине подразделения 20-й армии противника пытаются продолжить наступление на Объединенные силы на Новоайдарском и Северодонецком направлениях.
"На Донецком оперативном направлении противник силами шести БТГр пытается удержать кольцо окружения вокруг города Мариуполь. Для пополнения потерь в Донецкой области российские кураторы начали завоз военнослужащих ВС РФ к станции Иловайск", - говорится в сообщении.
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Отметили, что в Черном море морская группировка ЧФ выведена из морских баз с задачей поражать надводные силы группировки разнородных сил ВМС, но чаще жертвами российских морских пиратов становятся гражданские суда и их экипажи.
Кроме того, не покидая намерений овладеть Черноморским побережьем, противник продолжает подготовку к высадке морского десанта на участке Затока - Черноморск. В рамках указанного в районе 40 км восточнее Черноморска находятся два больших десантных корабля оккупантов.
"Для организации митингов "местных жителей" в захваченных городах на временно оккупированные территории АР Крым завезли до 80 представителей российских СМИ и большую группу "демонстрантов". Вероятно, в ближайшее время их будет доставлено в Херсон для организации постановочных митингов с участием пропагандистских СМИ в поддержку смены украинской власти на местах и легализации оккупации", - информирует Генштаб.
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Ранее сообщали, что оккупационные войска начали подготовку переброски дополнительных сил и средств с Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию.