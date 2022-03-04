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Генштаб ЗСУ: окупанти намагаються утримати Маріуполь у кільці

Генштаб ЗСУ: окупанти намагаються утримати Маріуполь у кільці

Київ • УНН

 • 181696 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. На Донецькому оперативному напрямку противник силами шести БТГр намагається утримати кільце оточення навколо Маріуполя. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Повідомили, що на Слобожанщині підрозділи 20-ї армії противника намагаються продовжити наступ на Об’єднані сили на Новоайдарському та Сєверодонецькому напрямках.

"На Донецькому оперативному напрямку противник силами шести БТГр намагається утримати кільце оточення навколо міста Маріуполь. Для поповнення втрат на Донеччині російські куратори розпочали завезення військовослужбовців ЗС РФ до станції Іловайськ", - йдеться в повідомленні.

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Зазначили, що у Чорному морі морське угруповання ЧФ виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил ВМС, але частіше жертвами російських морських піратів стають цивільні суда та їх екіпажі.

Окрім того, не покидаючи намірів заволодіти Чорноморським узбережжям, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту на ділянці Затока – Чорноморськ. У межах зазначеного у районі 40 км східніше Чорноморська перебувають два великих десантних кораблі окупантів.

"Для організації мітингів "місцевих мешканців" в захоплених містах на тимчасово окуповані території АР Крим завезено до 80 представників російських ЗМІ та велика група "демонстрантів". Імовірно, найближчим часом їх буде доправлено в Херсон для організації постановочних мітингів за участі пропагандистських ЗМІ на "підтримку" зміни української влади на місцях та легалізації окупації", - інформує Генштаб.

Доповнення

Раніше повідомляли, що окупаційні війська почали підготовку перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.

Українські Національні Новини

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