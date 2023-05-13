Генштаб: состоялось около 40 боевых столкновений на четырех направлениях

Детали

По данным Генштаба, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, в течение суток состоялось около 40 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, добавили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 198 260 человек, 3 751 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники.