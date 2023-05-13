Генштаб: відбулось близько 40 бойових зіткнень на чотирьох напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Протягом доби відбулось близько 40 бойових зіткнень на чотирьох ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби відбулось близько 40 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, додали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 198 260 осіб, 3 751 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.