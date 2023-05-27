Генштаб: в российской армии участились случаи дезертирства
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В оккупационной армии учащаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
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"В российских оккупационных войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства.
Так, 25 мая, около 20 бывших заключенных, которые недавно прошли ускоренную подготовку и прибыли для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, угнали автомобиль КамАЗ и выбыли в неизвестном направлении.
В настоящее время место их пребывания не установлено, поиски продолжаются", - отметили в Генштабе.
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В одном из последних отчетов разведки Министерства обороны Великобритании говорится о том, что российские суды рассмотрели 1053 дела о самовольной отлучке от службы.
Такие проблемы с дисциплиной в войсках рф ухудшились после начала принудительной мобилизации, с октября 2022 года.
Военная разведка Украины в апреле 2023 года зафиксировала резкий рост количества захватчиков, которые стремятся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь, как на поле боя, так и в рамках проекта "Хочу жить".