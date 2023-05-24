Після примусової мобілізації в армії рф виникли проблеми з дисципліною - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Російські суди розглянули 1053 справи про самовільну відлучку від служби. Такі проблеми з дисципліною у військах рф погіршилися після початку примусової мобілізації, з жовтня 2022 року, йдеться в останньому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.
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Розвідники, посилаючись на розслідування незалежних російських журналістів, зазначають, що з січня по травень 2023 року російські військові суди розглянули 1053 справи про самовільну відпустку. Це більше, ніж за весь 2022 рік, відзначає МО Британії.
Повідомляється, що судові дані рф свідчать про те, що більшість осіб, яких визнали винними у відході в "самоволку", тепер караються умовними термінами, тобто їх можуть відправити на війну в Україну.
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"Російські військові намагалися забезпечити дисципліну у своїх лавах під час операцій в Україні, але, ймовірно, проблеми погіршилися після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року... Зусилля росії щодо поліпшення дисципліни були зосереджені на тому, щоб подавати приклад і підтримувати патріотичне завзяття, а не на усуненні корінних причин розчарування солдатів", - йдеться у зведенні.
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