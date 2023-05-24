После принудительной мобилизации в армии рф возникли проблемы с дисциплиной - британская разведка

Детали

Разведчики, ссылаясь на расследование независимых российских журналистов, отмечают, что с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самовольном отпуске. Это больше, чем за весь 2022 год, отмечает МО Британии.

Сообщается, что судебные данные рф свидетельствуют о том, что большинство лиц, которых признали виновными в уходе в "самоволку", теперь наказываются условными сроками, то есть их могут отправить на войну в Украину.

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"Российские военные пытались обеспечить дисциплину в своих рядах во время операций в Украине, но, вероятно, проблемы ухудшились после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года... Усилия россии по улучшению дисциплины были сосредоточены на том, чтобы подавать пример и поддерживать патриотическое рвение, а не на устранении коренных причин разочарования солдат", - говорится в сводке.

Напомним

Военная разведка Украины в апреле 2023 года зафиксировала резкий рост количества захватчиков, которые стремятся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь, как на поле боя, так и в рамках проекта "Хочу жить".