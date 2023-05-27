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Генштаб: в російській армії почастішали випадки дезертирства

Генштаб: в російській армії почастішали випадки дезертирства

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. В окупаційній армії частішими стають випадки невиконання наказів командирів та дезертирства. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"У російських окупаційних військах все частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства.

Так, 25 травня, близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку.

На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають", - зазначили в Генштабі.

Доповнення

В одному з останніх звітів розвідки Міністерства оборони Великої Британії йдеться про те, що російські суди розглянули 1053 справи про самовільну відлучку від служби.

Такі проблеми з дисципліною у військах рф погіршилися після початку примусової мобілізації, з жовтня 2022 року.

Воєнна розвідка України у квітні 2023 року зафіксувала різке зростання кількості загарбників, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя, як на полі бою, так і в межах проекту "Хочу жить".

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