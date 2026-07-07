Генштаб: в Брянской области поражен завод по производству микроэлектроники и нефтебаза аэродрома

Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении двух предприятий ВПК в Брянской области, нефтебазы аэродрома «Белгород», мостов и других объектов врага, передает УНН.

В ночь на 7 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника.

«Так, нанесено поражение АО «Группа Кремний ЭЛ» в Брянске. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются»,

По данным Генштаба, АО «Группа Кремний ЭЛ» является одним из ведущих российских производителей микроэлектроники. Предприятие изготавливает микросхемы, силовые полупроводниковые приборы и электронные компоненты, которые используются в системах управления, связи, радиоэлектронной борьбы и образцах вооружения российской федерации.

Также нанесено поражение заводу «Брянский» в городе Сельцо Брянской области рф.

«Зафиксировано четыре взрыва в районе предприятия. Результаты поражения уточняются», — сообщили в Генштабе.

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Брянский химический завод является важной составляющей военно-промышленного комплекса государства-агрессора. Предприятие производит порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива, которые используются для изготовления боеприпасов и ракет, которыми российские войска наносят удары по территории Украины.

Кроме того, поражена нефтебаза аэродрома «Белгород». Степень нанесенного ущерба также уточняется.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что поражены два железнодорожных моста в районах населенных пунктов Раздольное и Ички АР Крым. Объекты используются противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.

Поражены склады материально-технических средств противника в районах Волновахи и Ясиноватой Донецкой области.

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Deepstrike и middlestrike от Украины

В течение последних месяцев Украина существенно нарастила интенсивность ударов по территории россии, перенеся боевые действия далеко в тыл противника. По данным Министерства обороны Украины, только в течение одного месяца было поражено 11 российских нефтеперерабатывающих заводов, 7 объектов топливной логистики, 8 предприятий военно-промышленного комплекса, центры космической связи, а также военные корабли и паромы.

География ударов охватила территорию от оккупированного Крыма и краснодарского края до сибири — так 6 июля модернизированными дронами FP-1, производства Fire Point был поражен омский НПЗ, расстояние до которого по прямой составляет примерно 2 500 км. Среди наиболее важных целей также – антинский нефтеперерабатывающий завод в тюменской области, московский НПЗ, два крупнейших завода «башнефти» в уфе, оренбургский газоперерабатывающий завод, а также нефтеперерабатывающие комплексы «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» в татарстане.

Был также поражен завод «Титан-Барикады» в Волгограде, где производят артиллерийские системы, пусковые установки и компоненты для ракетных комплексов. Впоследствии СБС поразили нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в кстово (нижегородская обл.), который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф.

Пораженные предприятия обеспечивают топливом российскую армию, другие производят компоненты, критически необходимые для авиационной и ракетной промышленности. Большинство ударов украинские военные нанесли ударными дальнобойными дронами FP-1 и ракетами Flamingo производства украинской компании Fire Point.

С помощью ударных БПЛА средней дальности украинским военным удалось фактически отрезать оккупированный Крым от материковой Украины, чем серьезно повредить логистику российских войск на юге. Были уничтожены ключевые мосты, а также регулярных поражений подвергаются объекты, которые обеспечивают оккупационные войска топливом.