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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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152 боевых столкновения за сутки: где сейчас горячее всего на фронте - Генштаб

152 боевых столкновения за сутки: где сейчас горячее всего на фронте - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 5379 просмотра

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По данным Генштаба, больше всего боев зафиксировано на Северском, Кураховском, Покровском и Времовском направлениях. Украинские силы отбили 11 атак, на 17 локациях бои продолжаются.

С начала суток состоялось 152 боевых столкновения, а больше всего боев зафиксировано на Северском, Кураховском, Покровском и Времовском направлениях.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба по состоянию на 16.00 15.12.2024, передает УНН.

Ситуация на линии фронта остается напряженной. Силы обороны Украины прилагают максимум усилий для срыва наступательных действий российских войск, нанося потери в их личном составе и технике.

С начала суток произошло 152 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Северском, Кураховском, Покровском и Времовском направлениях.

Вражеская артиллерия и минометы обстреляли громады Сумской и Черниговской областей, включая Блешню, Порозок и Славгород.

На Харьковском направлении противник пытался оказать давление на украинские подразделения вблизи Высокой Яруги, в Волчанске и районе Тихого, осуществив девять штурмов, один из которых продолжается. Авиационным ударам подверглись Барановка и Шопино.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских войск вблизи Загрызово и Лозовой, где продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении российская армия осуществила семь атак возле Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надежды, одно столкновение все еще продолжается.

На Северском направлении украинские защитники отбили десять атак, еще 14 боестолкновений продолжаются в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Северск подвергся авиационным ударам.

На Краматорском направлении враг атаковал трижды возле Часового Яра и Ступочек, а на Торецком направлении было зафиксировано семь атак вблизи Торецка и Щербиновки, две из которых уже отбиты. Населенный пункт Крымское попал под авиаудары.

На Покровском направлении оккупанты совершили 20 атак в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Песчаного и Новооленевки. Украинские войска отбили 13 из них, еще семь боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении враг атаковал 23 раза вблизи Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки. 15 атак были отбиты, бои продолжаются.

На Времовском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений, 12 штурмов врага были отбиты.

На Ореховском направлении оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру.

На Приднепровском направлении враг дважды пытался штурмовать, но без успеха.

 В Курской области продолжается операция: враг подвергается ударам от собственной авиации и артиллерии В целом украинские силы отбили 11 атак, на 17 локациях бои продолжаются.

Напомним,

Из-за больших потерь россияне могут задействовать на Востоке северокорейских солдат.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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