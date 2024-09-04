Генштаб: самые интенсивные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте за минувшие сутки произошло 164 боевых столкновения, самые интенсивные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях, сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 23:00 среды, передает УНН.

Детали

Так, на Покровском направлении враг 49 раз пытался вклиниться в украинскую оборону. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки 47 раз получили жесткий отпор от украинских защитников. Две атаки продолжаются.

«Противник несет значительные потери - по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 200 оккупантов, 98 из них - безвозвратно. Уничтожено четыре, повреждено столько автомобилей оккупантов и одна артиллерийская система», - говорится в сводке.

На Кураховском направлении враг 46 раз атаковал украинские позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Георгиевки, Константиновки и Красногоровки, где украинские военные отражали 42 атаки, четыре боевых столкновения продолжаются.

На Харьковском направлении враг однажды атаковал неподалеку Волчанска. Боевое столкновение продолжается.

«По предварительным подсчетам пока потери агрессора на сегодня составляют 57 военных убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили две единицы автомобильной техники и 32 БпЛА, кроме того, повреждены четыре артиллерийские системы и два автомобиля», - говорится в сообщении.

На Купянском направлении враг в течение дня 15 раз пытался продвинуться вперед неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозового, Берестового и Мясожаровки. 14 атак противника отражены Силами обороны. Бой продолжается в районе Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского. До сих пор продолжается пять боевых столкновений, остальные - украинские военные остановили.

На Северском направлении враг дважды в течение дня безуспешно пытался прорвать украинскую оборону в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в четыре боевых столкновения. Две атаки вблизи Часового Яра и Калиновки захлебнулись. Два боевых столкновения продолжаются. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении украинские войска отражали 12 атак противника вблизи Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка. Восемь атак отбиты, продолжаются бои в четырех локациях. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении украинские войска отражали три атаки противника, вблизи Константиновки и Водяного - две атаки остановлены, еще одна продолжается.

Дважды оккупанты безуспешно штурмовали украинские позиции на Ореховском направлении вблизи Работино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Пять неудачных попыток штурмовать позиции украинских бойцов были сделаны агрессором в течение дня.

Генштаб: 193 боєзіткнення, ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою