Генштаб: найінтенсивніші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках

На фронті за минулу добу відбулося 164 бойові зіткнення, найінтенсивніші бої тривають на Покровському і Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп'янському, Лиманському і Торецькому напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 23:00 середи, передає УНН.

Деталі

Так, на Покровському напрямку ворог 49 разів намагався вклинитися в українську оборону. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селидового, Миколаївки та Миролюбівки 47 разів отримали жорстку відсіч від українських захисників. Дві атаки тривають.

"Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 200 окупантів, 98 із них - безповоротно. Знищено чотири, пошкоджено стільки автомобілів окупантів та одну артилерійську систему", - йдеться у зведенні.

На Курахівському напрямку ворог 46 разів атакував українські позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де українські військові відбивали 42 атаки, чотири бойові зіткнення тривають.

На Харківському напрямку ворог одного разу атакував неподалік Вовчанська. Бойове зіткнення триває.

"За попередніми підрахунками наразі втрати агресора на сьогодні становлять 57 військових убитими та пораненими, також наші воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки та 32 БпЛА, окрім того, пошкоджено чотири артилерійські системи та два автомобілі", - йдеться в повідомленні.

На Куп'янському напрямку ворог упродовж дня 15 разів намагався просунутися вперед неподалік Синьківки, Глушківки, Лозового, Берестового та М'ясожарівки. 14 атак противника відбито Силами оборони. Бій триває в районі Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів у районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського. Досі триває п'ять бойових зіткнень, решту - українські військові зупинили.

На Сіверському напрямку ворог двічі протягом дня безуспішно намагався прорвати українську оборону в районах Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в чотири бойові зіткнення. Дві атаки поблизу Часового Яру та Калинівки захлинулися. Два бойові зіткнення тривають. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку українські війська відбивали 12 атак противника поблизу Нелипівки, Торецька та Нью-Йорка. Вісім атак відбито, тривають бої в чотирьох локаціях. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку українські війська відбивали три атаки противника, поблизу Костянтинівки та Водяного - дві атаки зупинено, ще одна триває.

Двічі окупанти безуспішно штурмували українські позиції на Оріхівському напрямку поблизу Работиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. П'ять невдалих спроб штурмувати позиції українських бійців були зроблені агресором протягом дня.

Генштаб: 193 боєзіткнення, ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою