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Генштаб: рф пытается завершить подготовку к наступлению на востоке Украины, существует вероятность активизации боев за Харьков

Киев • УНН

 • 245463 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. российская федерация пытается завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 воскресенья относительно российского вторжения, пишет УНН.

Генштаб: рф пытается завершить подготовку к наступлению на востоке Украины, существует вероятность активизации боев за Харьков

Цитата

"российская федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего Государства. Враг пытается завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-технического обеспечения войск противника. Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов к приграничным с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Курской областей", - сказано в сводке.

Детали

Так, по данным Генштаба, на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не отмечается.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Харьков, не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий.

"Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил - на Барвенково. Существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков", - отмечают в Генштабе.

В то же время сообщается, что враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа. Это нехватка запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и поставок материально-технических средств.

На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредоточивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь, отмечают в ГШ.

Также по информации Генштаба, с целью усиления системы противовоздушной обороны на Донецком направлении оккупанты осуществили перемещение дивизиона зенитных ракетных комплексов средней дальности С-350 “Витязь” до района города Таганрог Ростовской области.

Для восстановления потерь вооруженных сил российской федерации осуществляется перемещение на территорию Украины дополнительного вооружения и военной техники Южного военного округа.

"Ожидаются попытки противника имеющимся составом войск прорвать нашу оборону и осуществить продвижение до районов населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово", - говорится в сводке.

Сообщается, что на Южнобугском направлении враг пытался восстановить свое положение - занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка. Предположительно, враг будет пытаться осуществить попытку выхода на административные границы Херсонской области.

На временно занятых территориях оккупационные войска продолжают мероприятия по ограничению прав и свобод граждан Украины. Продолжают грабежи и убийства гражданских жителей, информируют в Генштабе.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 10 апреля общие боевые потери рф в результате вторжения в Украину в личном составе составляют примерно 19 300 человек.

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