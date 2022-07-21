Генштаб: противник вел штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС, безуспешно
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Противник вел штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС. Безуспешно. Украинские воины принудили оккупантов к бегству. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок не обнаружено.
На Северском направлении враг продолжает осуществлять воздушную разведку БПЛА в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении противник производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.
На Славянском направлении обстрелы зафиксировано неподалеку от Дибровного, Краснополья, Чепиля, Адамовки, Грушувахи и других.
На Краматорском направлении враг обстрелял из артиллерии в частности районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Звоновки и Спорного. Противник ведет штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, бои продолжаются.
На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для проведения наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Раздолевка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и других. Нанес авиационные удары по селам Вершина и Белогоровка.
Противник вел штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС. Безуспешно. Украинские воины принудили оккупантов к бегству. В районе Новолуганского боевые действия продолжаются. Для разоблачения огневых позиций сил обороны на отдельных направлениях враг задействовал диверсионно-разведывательные группы.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Веселое, Уманское, Курахово, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Золотая Нива, Новополь, Новомайорское, Полтавка , Малая Токмачка, Новоандреевка и других. Нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки и Сладкого. На отдельных участках враг усовершенствует инженерное оборудование оборонных позиций.
На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. Осуществляет разведку БпЛА.
Враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии систематически обстреливал гражданскую инфраструктуру по линии столкновения в районах населенных пунктов Апостолово, Николаевка, Лепетиха, Красная Долина, Мураховка, Благодатное, Прибужское и Лиманы.
Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины.
По имеющейся информации, в воинских частях вооруженных сил российской федерации наблюдается тенденция по увольнению значительной части личного состава, проходивших службу по краткосрочным контрактам. Также большинство военнослужащих отказывается продлевать долгосрочные контракты, действие которых закончилось.
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