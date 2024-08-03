Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому "морозовск" в ростовской области рф, попадание в склады боеприпасов. Также атакованы нефтебазы и объекты с горючим в белгородской, курской и ростовской областях, известно о возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами, сообщили в Генштабе в субботу, пишет УНН.

Сегодня ночью Силы обороны нанесли удар по аэродрому морозовск (ростовская область, рф). Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы - сообщили в Генштабе в соцсетях.

Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. "Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины", - говорится в сообщении.

"Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в белгородской, курской и ростовской областях. Имеется информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами", - сообщили в Генштабе.

Как отмечается, украинские защитники продолжают методично подрывать военно-экономический потенциал российской армии, чтобы заставить захватчиков прекратить вооруженную агрессию против Украины.

"Дальше будет... Слава Украине!" - отметили в Генштабе.

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