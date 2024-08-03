В минобороны россии утверждают, что в течение ночи якобы перехвачены и уничтожены 75 дронов. В белгородской области рф, по данным губернатора, атакована нефтебаза, в ростовской области, как сообщают телеграм-каналы, атакован военный аэродром, а также комбинат "атлас" росрезерва, где горят резервуары, передает УНН.

Детали

минобороны россии заявило, что в течение прошедшей ночи средствами ПВО якобы перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над ростовской, восемь над курской, девять над белгородской, 17 над орловской, два над рязанской областями, по одному БПЛА над воронежской областью, краснодарским краем рф и Азовским морем.

Губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил, что с помощью беспилотников была атакована нефтебаза на территории Губкинского городского округа.

"В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", - написал гладков.

Губернатор ростовской области василий голубев заявил, что в результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в каменском и морозовском районах. "Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания", - сообщил он.

Сообщалось, что после атаки дронов резервуары с топливом горят в каменском районе ростовской области рф.

Вместе с тем голубев утверждает, что минувшей ночью территорию ростовской области атаковали 55 БПЛА.

ASTRA сообщала, что в морозовске ростовской области атакован военный аэродром "морозовск".

"Очевидцы предполагают, что судя по детонации, горит склад боеприпасов, либо цистерны с топливом", - говориться в сообщении.

Также ASTRA публиковала кадры горящих резервуаров в каменском районе ростовской области, где, предварительно, атакован комбинат "атлас" росрезерва, что специализируется на хранении нефтепродуктов.

"Как сообщают местные жители, под удар попал ФГКУ "комбинат "атлас" управления федерального агенства по государстенным резервам по южному федеральному округу в астаховском сельском поселении каменского района", - пишет ASTRA.