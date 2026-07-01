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Генштаб подтвердил поражение предприятия из "роскосмоса" и задействованных оккупантами в логистике мостов

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Силы обороны Украины ночью 1 июля поразили предприятие из "роскосмоса" в Пензенской области рф. Также уничтожены мосты и склады оккупантов в Донецкой, Луганской областях и в Мелитополе.

Генштаб подтвердил поражение предприятия из "роскосмоса" и задействованных оккупантами в логистике мостов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение предприятия из состава "роскосмоса", задействованных оккупантами в логистике мостов и складов врага, пишет УНН.

В ночь на 1 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" в Пензенской области рф. Зафиксировано попадание и задымление на объекте

- сообщили в Генштабе.

Это, как указано, ведущее российское предприятие в области космического, авиационного и военного приборостроения. Оно входит в состав холдинга "российские космические системы" (который, в свою очередь, является составляющей госкорпорации "роскосмос"). Производит, в частности, датчики для крылатых и баллистических ракет (Искандер, Калибр, Х-101), компоненты бортовых систем авиации (Су-34, Су-35, Ту-95МС) и аппаратуру для военного космоса (спутники разведки).

Масштабы ущерба уточняются.

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Среди прочего, поражен автомобильный мост через реку Малый Кальчик в районе Гранитного Донецкой области, железнодорожный мост через реку Тепла в районе Нижнетеплого Луганской области и логистическая переправа в районе Новоочеретоватого Донецкой области

- указали в Генштабе.

Указанные объекты, как отмечается, противник использует для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

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"Также поражен склад горюче-смазочных материалов противника в Мелитополе, а также три склада материально-технического обеспечения противника в районах Крупки Курской области (рф), Ровнополя Донецкой области и Новоегоровки Харьковской области. Кроме того, поражены пять пунктов управления БпЛА противника в районах Грозового и Железнодорожного Запорожской области и Удачного, Новоалександровки и Покровска на Донетчине", - говорится в сообщении Генштаба.

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Юлия Шрамко

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