На трассе Мариуполь-Донецк "минуснули" задействованный оккупантами мост - Андрющенко
Киев • УНН
Мост на трассе Мариуполь-Донецк возле Кременёвки получил критические повреждения ночью. Автотранспорт из Мариуполя в Донецк не пропускают, объезд через село Кременёвка.
Мост, используемый оккупантами, на трассе Мариуполь - Донецк, был поражен, сообщил в среду руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в соцсетях, пишет УНН.
Мост на трассе Мариуполь - Донецк (Н-20/Р-280) в районе Кременевки, который уже был поврежден ударами ранее, сегодня добивали. Пока осторожные данные, мост получил критические повреждения ночью до состояния полного разрушения. На данный момент из Мариуполя в направлении Донецка автотранспорт не пропускают. Объезд через село Кременевка
И добавил иллюстрацию, указав, что "как это выглядит из Мариуполя - отдельно отметили на карте. Это плюс 15-20 км дороги".
Генштаб подтвердил поражение задействованных в логистике врага мостов в оккупированном Крыму и на Запорожье30.06.26, 14:37 • 15279 просмотров