Генштаб подтвердил поражение задействованных в логистике врага мостов в оккупированном Крыму и на Запорожье

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение двух мостов, используемых врагом для переброски сил и средств, — автомобильного в районе Азовского Запорожской области и железнодорожного в Крыму — и других объектов противника, а также уточнил результаты поражения НПЗ "Славянский", пишет УНН.

"29 июня и в ночь на 30 июня в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника", — говорится в сообщении Генштаба.

Так, поражен автомобильный мост в районе Азовского Запорожской области, а также железнодорожный мост в районе н.п. Ички во временно оккупированном украинском Крыму