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Генштаб подтвердил поражение задействованных в логистике врага мостов в оккупированном Крыму и на Запорожье

Киев • УНН

 • 8260 просмотра

Силы обороны Украины поразили автомобильный мост в Запорожской области и железнодорожный в Крыму. Также подтверждено уничтожение четырех резервуаров на НПЗ "Славянский".

Генштаб подтвердил поражение задействованных в логистике врага мостов в оккупированном Крыму и на Запорожье

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение двух мостов, используемых врагом для переброски сил и средств, — автомобильного в районе Азовского Запорожской области и железнодорожного в Крыму — и других объектов противника, а также уточнил результаты поражения НПЗ "Славянский", пишет УНН.

Детали

"29 июня и в ночь на 30 июня в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника", — говорится в сообщении Генштаба.

Так, поражен автомобильный мост в районе Азовского Запорожской области, а также железнодорожный мост в районе н.п. Ички во временно оккупированном украинском Крыму

— сообщили в Генштабе.

Эти объекты, как указано, противник использует для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Результаты поражения уточняются.

"Кроме того, поражены пункты управления БпЛА противника в районах Веселой Лопани Белгородской области (рф), Комара на Донетчине, Мирного, Лугового и Скелек Запорожской области. Также поражен командно-наблюдательный пункт оккупантов в районе Старомлыновки Донецкой области", — отметили в Генштабе.

"По результатам оценки поражения, нанесенного 28 июня 2026 года по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край, рф), подтверждено уничтожение четырех резервуаров общим объемом 35 тыс. м³, повреждение еще девяти резервуаров общим объемом 30 тыс. м³, а также установки переработки нефти", — указали в Генштабе.

В сети появились спутниковые снимки и новые видео горящего Славянского НПЗ после атаки дронов28.06.26, 19:38 • 17057 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине