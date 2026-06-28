В сети появились спутниковые снимки и новые видео горящего Славянского НПЗ после атаки дронов
Киев • УНН
В сети обнародовали спутниковые снимки и видео последствий атаки беспилотников на Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Пожар охватил более 20 тысяч квадратных метров территории предприятия.
В сети опубликовали спутниковые снимки и новые видео последствий атаки беспилотников на Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, которая произошла в ночь на 28 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-проект Dnipro Osint.
Детали
Опубликованные спутниковые кадры свидетельствуют, что на территории предприятия продолжается масштабный пожар. По данным российской Единой диспетчерской службы, огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров.
Славянский НПЗ, принадлежащий компании "Славянск-ЭКО", является одним из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 4-5 млн тонн сырья в год, а предприятие обеспечивает около 9% переработки нефти в Южном федеральном округе и экспортирует нефтепродукты через порты Черного моря.
Ранее этот нефтеперерабатывающий завод уже неоднократно становился целью атак украинских беспилотников.
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