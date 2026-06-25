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Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы и мостов на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

Силы обороны Украины ночью 25 июня поразили нефтебазу "Полтавская" в Краснодарском крае. Также уничтожены три моста и радиолокационный комплекс "Скала-М" в Крыму.

Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы и мостов на оккупированных территориях

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в Краснодарском крае, мостов, которые враг использует для переброски войск и подвоза боеприпасов, и радиолокационного комплекса "Скала-М" противника, пишет УНН.

Детали

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 25 июня подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Полтавская" в Краснодарском крае, рф. Зафиксирован пожар на территории предприятия", — указали в Генштабе.

Объект, как указано, задействован в обеспечении российских войск на оккупированных территориях Украины.

"Кроме того, поражены три моста, которые враг использует для переброски войск и подвоза боеприпасов. Автомобильный мост через реку Корсак в Запорожской области и два железнодорожных моста: через реку Айдар и реку Луганчик на Луганщине", — сообщили в Генштабе.

Масштабы повреждений уточняются.

"Также минувших суток наши воины успешно поразили склад материально-технических средств оккупантов в районе Новоганновки на Луганщине, командный пункт подразделения неподалеку от Цукуриного Донецкой области, а также радиолокационную станцию "Небо" и радиолокационный комплекс "Скала-М" в районе Керчи на временно оккупированной территории украинского Крыма", — отметили в Генштабе.

Зеленский подтвердил поражение нефтебазы в краснодарском крае и двух НПЗ в уфе за 1500 км25.06.26, 12:52 • 6168 просмотров

Напомним

россию атаковали беспилотники, в частности и в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ. Он поблагодарил военных Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за удары в глубине территории россии, которые были осуществлены модернизированными дронами FP-1 производства украинской компании Fire Point и заявил, что план дальнобойных санкций выполняется.

В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в Московской области и Краснодарском крае рф было зафиксировано атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно, как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля.

Также в рф недавно сообщали об атаке дронов на Тюменский НПЗ (бывший Антипинский НПЗ). Украинские беспилотники также нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае — был поражен резервуарный парк комплекса перегрузки нефтепродуктов и территория нефтебазы.

Юлия Шрамко

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