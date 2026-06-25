Зеленский подтвердил поражение нефтебазы в краснодарском крае и двух НПЗ в уфе за 1500 км

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение нефтебазы "Полтавская" в Краснодарском крае на расстоянии около 300 км от линии фронта и двух НПЗ в Уфе – "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл", что в 1500 км от линии фронта, пишет УНН.

Наши дальнобойные операции – это последовательные точные ответы на затягивание россией войны и удары по украинским городам и громадам. Сегодня ночью подразделения Сил обороны поразили нефтебазу "Полтавская" в Краснодарском регионе. Расстояние до цели – около 300 километров от линии фронта. Утром было попадание СБУ по двум НПЗ в Уфе – "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл". Это 1500 километров от линии фронта - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: "Выполняем план наших дальнобойных санкций. Благодарю всех украинских воинов, которые обеспечивают нашу меткость".

"россиянам стоит думать о настоящей дипломатии, а не пытаться снова кого-то обмануть или выиграть время. Войну нужно завершать", - отметил Зеленский.

Напомним

россию атаковали беспилотники в частности и в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ. Он поблагодарил военных Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за удары в глубине территории россии, которые были осуществлены модернизированными дронами FP-1 производства украинской компании Fire Point, и заявил, что план дальнобойных санкций выполняется.

В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в Московской области и Краснодарском крае рф было зафиксировано атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно, как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля.

Также в рф недавно сообщали об атаке дронов на Тюменский НПЗ (бывший Антипинский НПЗ). Украинские беспилотники также нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае - был поражен резервуарный парк комплекса перегрузки нефтепродуктов и территория нефтебазы.