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В Генштабе оценили риски наступления из беларуси

В Генштабе оценили риски наступления из беларуси

Киев • УНН

 • 486396 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вероятность сухопутного наступления на Украину с территории беларуси остается низкой. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.

Цитата

"На этой неделе противник перебросил на аэродром "Мачулищи" три самолета МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет “Кинжал”, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. В первую очередь это свидетельствует о наращивании возможностей агрессора наносить авиационные удары по территории Украины. Сейчас на территории беларуси отсутствуют необходимые компоненты воздушной группировки, которая может обеспечивать деятельность и авиационную поддержку войск в ходе проведения противником наступательной операции. Можно отметить, что в настоящее время вероятность проведения врагом наступательной операции с территории рб остается низкой", – сказал Громов.

Детали

Представитель Генштаба сообщил, что на территории беларуси продолжается наращивание военного присутствия рф: проводят подготовку российских подразделений второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа. В качестве инструкторов привлекают белорусских военных.

Как отметил Громов, таким образом кремль использует офицерский состав и полигонную инфраструктуру беларуси для восстановления боеспособности имеющихся, а также подготовки вновь созданных подразделений вс рф.

Напомним

14 декабря мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в беларуси на полигон под Гродно, расположенный возле границы с Польшей и Литвой, перебрасывают по меньшей мере 20 танков.

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