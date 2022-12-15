В Генштабе оценили риски наступления из беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вероятность сухопутного наступления на Украину с территории беларуси остается низкой. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.
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"На этой неделе противник перебросил на аэродром "Мачулищи" три самолета МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет “Кинжал”, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. В первую очередь это свидетельствует о наращивании возможностей агрессора наносить авиационные удары по территории Украины. Сейчас на территории беларуси отсутствуют необходимые компоненты воздушной группировки, которая может обеспечивать деятельность и авиационную поддержку войск в ходе проведения противником наступательной операции. Можно отметить, что в настоящее время вероятность проведения врагом наступательной операции с территории рб остается низкой", – сказал Громов.
Детали
Представитель Генштаба сообщил, что на территории беларуси продолжается наращивание военного присутствия рф: проводят подготовку российских подразделений второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа. В качестве инструкторов привлекают белорусских военных.
Как отметил Громов, таким образом кремль использует офицерский состав и полигонную инфраструктуру беларуси для восстановления боеспособности имеющихся, а также подготовки вновь созданных подразделений вс рф.
Напомним
14 декабря мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в беларуси на полигон под Гродно, расположенный возле границы с Польшей и Литвой, перебрасывают по меньшей мере 20 танков.