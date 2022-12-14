білорусь перекидає танки до кордону з Польщею та Литвою - моніторинг

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“На другий день раптової перевірки боєготовності до неї починають залучатися нові частини та з'єднання зс рб. Так, підрозділи сил негайного реагування (снр) зі складу 11-ї (ппд - Слонім) та 19-ї (ппд - Заслоново, Лепельський район) механізованих бригад отримали завдання здійснити марш на полігони зс рб, у тому числі з подоланням водних перешкод", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначено, "від 11 омбр до перевірки поки залучено 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону — це мінімум 20 танків Т-72Б зс рб". Підрозділи, як повідомляється, мають "здійснити марш із пункту постійно дислокації на полігон "Гожський" у Гродненському районі". "Відомо, що підрозділ був піднятий по тривозі сьогодні о 3:00 (за мінським часом)", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, є інформація, що до перевірки буде залучено:



40-й окремий механізований батальйон 11 омбр,



105-й окремий механізований батальйон 11 омбр,



інженерно-саперний батальйон 11 омбр.



Як повідомляється, мо рб опублікувало також кадри висування 19 механізованої бригади. "Судячи з опублікованих мо рб фото і відео можна стверджувати, що до перевірки залучено не менше однієї мотострілецької роти на БМП-2 зі складу 19 омбр", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

13 грудня у білорусі заявили про початок раптової перевірки бойової готовності білоруської армії.