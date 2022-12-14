беларусь перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой - мониторинг

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"Во второй день внезапной проверки боеготовности к ней начинают привлекаться новые части и соединения вс рб. Так, подразделения сил немедленного реагирования (снр) из состава 11-й (ппд - Слоним) и 19-й (ппд - Заслоново, Лепельский район) механизированных бригад получили задачи совершить марш на полигоны вс рб, в том числе с преодолением водных преград", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, "от 11 омбр к проверке пока привлечены 2 танковые роты 7 отдельного танкового батальона — это минимум 20 танков Т-72Б вс рб". Подразделения, как сообщается, "должны будут совершить марш из пункта постоянно дислокации на полигон «Гожский» в Гродненском районе". "Известно, что подразделение было поднято по тревоге сегодня в 3:00 (по минскому времени)", - сказано в сообщении.

Помимо этого, есть информация, что к проверке будут привлечены:



40-й отдельный механизированный батальон 11 омбр,



105-й отдельный механизированный батальон 11 омбр,



инженерно-саперный батальон 11 омбр.



Как сообщается, мо рб опубликовало кадры выдвижения 19 механизированной бригады. "Судя по опубликованным мо рб фото и видео можно утверждать, что к проверке привлечено не менее одной мотострелковой роты на БМП-2 из состава 19 омбр", - говорится в сообщении.

Напомним

13 декабря в беларуси заявили о начале внезапной проверки боевой готовности белорусской армии.