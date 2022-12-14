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беларусь перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой - мониторинг

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. В беларуси минимум 20 танков перебрасывают на полигон под Гродно, что возле границы с Польшей и Литвой, сообщили в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

"Во второй день внезапной проверки боеготовности к ней начинают привлекаться новые части и соединения вс рб. Так, подразделения сил немедленного реагирования (снр) из состава 11-й (ппд - Слоним) и 19-й (ппд - Заслоново, Лепельский район) механизированных бригад получили задачи совершить марш на полигоны вс рб, в том числе с преодолением водных преград", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, "от 11 омбр к проверке пока привлечены 2 танковые роты 7 отдельного танкового батальона — это минимум 20 танков Т-72Б вс рб". Подразделения, как сообщается, "должны будут совершить марш из пункта постоянно дислокации на полигон «Гожский» в Гродненском районе". "Известно, что подразделение было поднято по тревоге сегодня в 3:00 (по минскому времени)", - сказано в сообщении.

Помимо этого, есть информация, что к проверке будут привлечены:

  • 40-й отдельный механизированный батальон 11 омбр,
  • 105-й отдельный механизированный батальон 11 омбр,
  • инженерно-саперный батальон 11 омбр.

Как сообщается, мо рб опубликовало кадры выдвижения 19 механизированной бригады. "Судя по опубликованным мо рб фото и видео можно утверждать, что к проверке привлечено не менее одной мотострелковой роты на БМП-2 из состава 19 омбр", - говорится в сообщении.

Напомним

13 декабря в беларуси заявили о начале внезапной проверки боевой готовности белорусской армии.

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