У Генштабі оцінили ризики наступу з білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Імовірність сухопутного наступу на Україну з території білорусі залишається низкою. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.
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"На цьому тижні противник перекинув на аеродром "Мачулищі" три літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет “Кинджал”, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Насамперед це свідчить про нарощування можливостей агресора наносити авіаційні удари по території україни. На даний час на території білорусі відсутні необхідні компоненти повітряного угруповання, яке може забезпечувати діяльність та авіаційну підтримку військ в ході проведення противником наступальної операції. Можна зазначити, що на даний час ймовірність проведення ворогом наступальної операції з території рб залишається низькою", – сказав Громов.
Деталі
Представник Генштабу повідомив, на території білорусі триває нарощування військової присутності рф: проводять підготовку російських підрозділів другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу. Як інструкторів залучають білоруських військових.
Як зазначив Громов, у такий спосіб кремль використовує офіцерський склад та полігонну інфраструктуру білорусі для відновлення боєздатності наявних, а також підготовки новостворених підрозділів зс рф.
Нагадаємо
14 грудня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що у білорусі на полігон під Гродно, який розташований біля кордону з Польщею та Литвою, перекидають щонайменше 20 танків.